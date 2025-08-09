Санкции в отношении "Росатома" ввели за оккупацию ЧАЭС и ЗАЭС - Минэнерго
Украинские санкции в отношении российской энергетической компании "Росатом" ввели по представлению Министерства энергетики из-за оккупации атомных объектов Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
"Санкционные ограничения применены к 18 физическим и 17 юридическим лицам, причастным к попыткам незаконной интеграции Запорожской атомной электростанции в российскую энергосистему и к захвату Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.
В сообщении отметили, что отдельным документом санкционные решения согласованы с ограничительными мерами международных партнеров.
"Они охватывают две ключевые сферы - энергетику и военно-промышленный комплекс РФ, а также международную сеть посредников и логистических компаний, которые способствуют обходу санкций", - добавили в Минэнерго.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский указами ввел новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России.