Подсанкционное судно было замечено возле российского завода по производству СПГ

Подсанкционный танкер, перевозящий сжиженный природный газ, плывет вблизи российского завода по экспорту нефтепродуктов в Арктике, который также подпадает под ограничения США.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, судно Christophe de Margerie в субботу находилось вблизи терминала "Утренний" завода Arctic LNG 2.

На судно для перевозки СПГ ледового класса были наложены санкции в январе в рамках самых жестких ограничений, наложенных на энергетический сектор России администрацией Джо Байдена накануне его ухода с должности.

Объект, возле которого заметили подсанкционное судно, расположен за Полярным кругом, в начале этого года на нем увеличили добычу газа, и три санкционированных танкера для перевозки СПГ - "Ирис", "Восход" и "Заря" - с тех пор, судя по всему, загрузили грузы.

Однако, вероятно, ни один из них не нашел покупателей, поскольку загруженные суда остаются на якоре в российских водах.

Также неизвестно загрузит ли судно Christophe de Margerie, которое, судя по всему, является пустым, топливо с "Арктик LNG 2". Ранее это судно обслуживало "Ямал СПГ", крупнейший российский экспортный объект для топлива, который также работает в арктическом регионе. Этот объект, который также возглавляет "Новатэк", не подпадает под санкции.