Трамп назвал "зеленую" энергетику дорогой, но Техас опроверг его "энергомиф"

Президент США Дональд Трамп заявил, что активное внедрение солнечной и ветровой энергетики сделало американскую электросеть нестабильной и дорогой.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Однако данные регуляторов и ценовая статистика свидетельствуют об обратном. В частности, в Техасе, который имеет одну из самых мощных систем "зеленой" энергетики в США, электроэнергия не только стабильна, но и дешевле средненациональной.

В июньском отчете оператор техасской энергосистемы ERCOT говорится, что вероятность аварийного отключения электроэнергии в пиковые августовские часы этого года составляет лишь 0,3% - по сравнению с 12% в прогнозе на август 2024 года.

По данным Энергетической информационной администрации США, жители и бизнесы Техаса платят около 10 центов за киловатт-час - это на 24% меньше среднего тарифа по стране.

"ERCOT хорошо определяет, какие продукты нужны для энергии и надежности", - отмечает Джошуа Роудс, исследователь из Техасского университета в Остине, - "Это может быть примером для других энергосистем, как обеспечить надежность при низкой стоимости".

Эти показатели подрывают аргументацию Трампа, заложенную в его новый налогово-бюджетный закон, который отменяет субсидии для чистой энергетики. Он предусматривает уменьшение государственной поддержки проектов по солнечной и ветровой энергетике.

В понедельник Трамп подписал новый указ, обязывающий федеральные ведомства выполнять положения этого закона - в частности, об отмене налоговых льгот для возобновляемой энергетики.

Он назвал солнечную и ветровую энергетику ненадежной и дорогой, заявив, что они вытесняют более стабильные источники, зависят от иностранных цепей поставок и вредят окружающей среде.

В то же время, хотя солнечная и ветровая энергия действительно имеют ограничения - работают только тогда, когда светит солнце или дует ветер, - именно газовая генерация стала причиной крупнейшей энергетической катастрофы Техаса.

В феврале 2021 года в результате морозов замерзли газопроводы и скважины, что остановило работу газовых электростанций. В результате миллионы жителей штата остались без света на несколько дней.

Чтобы уменьшить риски, Техас активно инвестирует в крупные системы хранения энергии. По данным ERCOT, с лета 2024 года штат добавил почти 5 гигаватт мощностей аккумуляторных систем, подняв общую емкость более 8 гигаватт.

Еще 174 гигаватта находятся в очереди на подключение в течение следующих пяти лет. Эти батареи накапливают избыточную энергию и выдают ее в сеть в часы пиковой нагрузки, что существенно снижает вероятность отключений.