Запасы газа в украинских хранилищах превысили 9 миллиардов кубов: заполнены на 29%

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 17 июля превысили 9 млрд куб м. Хранилища заполнены на 29,2%.

Об этом свидетельствуют данные профильного издания ExPro.

По сравнению с прошлым годом в хранилищах хранится на 13,9% или 1,45 млрд куб м меньше газа.

Нынешние запасы остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет, однако отставание от прошлого года сокращается. Так, впервые с начала нынешнего сезона закачки отставание от прошлого года упало ниже 15%.

Объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году. Так, с начала июля в украинские ПХГ закачано более 940 млн куб м природного газа, в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в июле ожидается закачка газа в хранилища на уровне более 1,7 млрд куб м, что станет крупнейшим месячным объемом закачки за два года, с августа 2023 года.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища в июле составляет 55,4 млн куб м, на 23% больше, чем в июне. Увеличение объемов закачки газа в хранилища в июле связано с ростом объемов импорта - до 26,8 млн куб м в сутки.

Издание пишет, что до начала следующего отопительного сезона (1 ноября) Украине необходимо накопить не менее 13 млрд куб м природного газа в хранилищах. Это означает, что нужно закачать еще около 4 млрд куб м.

"Если темпы закачки газа будут оставаться на уровне июля, то цели можно достичь с опережением графика", - пишет ExPro.

Напомним:

Украина в течение июня 2025 года закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 1,35 млрд куб м природного газа. Объемы закачки газа выросли в 1,8 раза по сравнению с июнем прошлого года (0,74 млрд куб м) и на 23% по сравнению с маем 2025 года (1,1 млрд куб м).