Ищут поддержки МАГАТЭ: Россияне хотят окончательно присвоить ЗАЭС - Сибига

Россияне пытаются заручиться поддержкой МАГАТЭ в своей попытке присвоить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как отмечает Сибига, Россия проложила 200 километров линий электропередач на левом берегу Днепра, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова.

"Попытка России снова подключить ЗАЭС может быть худшей из всех и представлять наибольший риск. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свой захват ЗАЭС.

Такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ", - говорит Сибига.

Министр добавил, что Украина требует, чтобы агентство заняло принципиальную позицию, по которой Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу.

"Мы призываем все страны, заинтересованные в ядерной безопасности и защите, четко дать понять Москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться", - добавил глава МИД.

Напомним:

Внешнее электроснабжение оккупированной Россией Запорожской АЭС отключено уже более трех дней, что является рекордным отключением, которое вызвало опасения относительно безопасности станции.