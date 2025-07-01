Россия хочет продать долю в крупнейшем атомном проекте Турции

"Росатом" ведет переговоры о продаже 49% атомной электростанции в Турции, строительство которой оценивается в 25 миллиардов долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Государственная компания "Росатом" планирует привлечь турецких и международных инвесторов к проекту АЭС "Аккую". Как сообщил председатель правления Akkuyu Nuclear Антон Дедусенко, интерес к проекту растет, поскольку первый энергоблок уже проходит испытания.

"Чем ближе мы к запуску первого энергоблока, тем больше инвесторов начинает приходить", - сказал он на выставке в Стамбуле.

Предыдущая попытка продажи доли в 2018 году не удалась из-за разногласий в коммерческих условиях. Нынешний проект на 4,8 гигаватта станет первой атомной электростанцией в истории Турции. Начало подачи электроэнергии ожидается в 2026 году.

Финансирование проекта осложняется рисками санкций со стороны США, поэтому Россия и Турция рассматривают альтернативные механизмы расчетов, в частности в рублях и лирах.

"Есть много способов перечислить деньги сюда. Мы можем перечислить российские рубли, турецкие лиры", - сказал Дедусенко.

Напомним:

Администрация США разрешила российским банкам участвовать в достройке АЭС "Пакш-2" в Венгрии.