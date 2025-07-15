Строительство электростанций: Казахстан решил отказаться от услуг России

Казахстан начал самостоятельно реализовывать проект строительства теплоэлектроцентралей в трех городах страны, отказавшись от помощи России.

Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает The Moscow Times.

Изначально о строительстве объектов, которое оценивалось в $2,7 млрд, Казахстан договорился с Россией.

"Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому в Кокшетау мы уже начали самостоятельно строить, не обращаясь ни к кому", - сказал Бектенов.

Он добавил, что по двум другим ТЭЦ - в Семее и Усть-Каменогорске мощностью по 360 МВт (в Кокшетау - 240 МВт) - Казахстан пока ждет ответа от российской стороны.

"Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации этих проектов", - заявил Бектенов, отметив, что долгого ожидания власти себе позволить не могут, поскольку "нужны и тепло, и электроэнергия".

Договоренность о строительстве ТЭЦ на территории Казахстана была заключена в ноябре 2023 года во время визита президента РФ Владимира Путина в страну.

Согласно договору, финансирование проекта, который оценивался в $2,7 млрд, обеспечивают российские банки. Они должны были предоставить кредиты сроком на 15 лет.

Однако в конце мая заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщал о трудностях в финансировании проекта.

"Существует проблема по субсидированию процентной ставки по оборудованию, поэтому мы сейчас продолжаем переговоры, когда этот вопрос решится. Инвестор может измениться, конечно, если Россия не выделит средств", - сказал тогда он.

Впоследствии заместитель главы Минэнерго Казахстана Бахытжан Ильясов сообщил, что поиск инвесторов еще продолжается. По его словам, Астана может привлечь для этого энергетические компании из Китая и Южной Кореи.

Напомним:

Российская государственная атомная корпорация "Росатом" была выбрана для руководства над международным консорциумом по строительству первой атомной электростанции в Казахстане.