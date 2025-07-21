Крупнейшее месторождение нефти в Польше нашли в Балтийском море

Central European Petroleum (CEP) сообщила об открытии крупнейшего месторождения нефти в Польше - Wolin East в Балтийском море.

Об этом пишет money.pl.

Central European Petroleum объявила об открытии значительного нефтяного и газового месторождения Wolin East. По оценкам компании, месторождение содержит 22 миллиона тонн добываемых углеводородов и 5 миллиардов кубометров природного газа коммерческого качества.

Это крупнейшее традиционное нефтяное месторождение в истории Польши и одно из крупнейших в Европе за последнее десятилетие. Общие ресурсы концессии Wolin, которой оперирует CEP, оценивают в более 33 миллионов тонн нефти и конденсата и 27 миллиардов кубометров газа.

Скважина WE1 была пробурена на глубину 2715 метров с морской платформы jack-up. Тесты подтвердили наличие 62-метровой колонны углеводородов в перспективном геологическом слое главного доломита.

Отмечается, что открытие Wolin East может стать ключевым моментом для развития польского энергетического сектора, особенно учитывая потенциал Балтийского моря как новой территории для углеводородов. Проект находится на стадии подготовки и утверждения необходимой документации.