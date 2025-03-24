ОПЕК+ будет увеличивать добычу нефти еще два месяца - Reuters

ОПЕК+, вероятно, будет придерживаться своего плана по увеличению добычи нефти второй месяц подряд в мае.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

ОПЕК+ - это группа, в которую входят страны ОПЕК и союзные производители во главе с Россией, и которая добывает более 40% мировой нефти.

В мае группа планирует увеличить добычу на 135 000 баррелей в сутки. Это будет второе ежемесячное увеличение в рамках плана сокращения добычи на миллионы баррелей в сутки, которое группа планирует осуществить с 2022 года.

Группа крупнейших стран производителей нефти пытается повысить добычу для членов, которые дисциплинированно выполняли свои обязательства, одновременно оказывая давление на других, которые превысили добычу.

Семь членов ОПЕК+ будут осуществлять дополнительные ежемесячные сокращения добычи с марта этого года до июня 2026 года для компенсации предыдущей добычи выше согласованных уровней.

Ранее в этом месяце вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ может отменить решение об увеличении добычи после апреля, если на рынке возникнут дисбалансы.

Напомним:

В понедельник цены на нефть снизились, поскольку инвесторы оценивали перспективы прекращения огня между РФ против Украины, что может привести к увеличению поставок российской нефти на мировые рынки.