ОПЕК+ не изменила планы добычи, несмотря на призыв Трампа снизить цены на нефть

На заседании в понедельник страны ОПЕК+ не внесли никаких изменений в свои текущие планы по добыче нефти, несмотря на призыв президента Дональда Трампа снизить цены на сырье.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно заявлению, ключевые члены коалиции во главе с Саудовской Аравией и Россией решили придерживаться стратегии ограничения поставок нефти до конца этого квартала, а с апреля постепенно увеличивать добычу в несколько этапов.

Альянс уже более двух лет сдерживает производство, чтобы избежать переизбытка на рынке, и трижды откладывал увеличение добычи, пытаясь поддержать цены.

"Несмотря на определенные сомнения, фундаментальные рыночные показатели остаются стабильными, а в нескольких регионах уже наблюдаются признаки экономического восстановления", - говорится в заявлении Министерства энергетики Алжира, который является членом ОПЕК.

"Ожидается, что спрос на нефть существенно возрастет с апреля после сезонного спада в первые три месяца года".

Заместитель премьер-министра России Александр Новак в комментарии государственному телеканалу "Россия 24" заявил, что просьбы Трампа об увеличении добычи "так или иначе были затронуты" на встрече. "Этот вопрос, безусловно, находится на повестке дня в контексте анализа рынка и эффективности сделки"

По его словам, все министры, участвовавшие в заседании Совместного министерского мониторингового комитета, подтвердили свою приверженность усилиям ОПЕК+ по стабилизации рынка.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к мировым бизнесменам и политическим лидерам требовал от ОПЕК снизить цены на нефть и снизить процентные ставки.