На замминистра энергетики НАБУ составило протокол за непредоставление информации о международной помощи

Национальное антикоррупционное бюро составило протокол на заместителя министра энергетики за отказ предоставить информацию о международной помощи.

Об этом сообщает НАБУ.

"Чиновник отказал в предоставлении информации на официальный запрос НАБУ относительно реализованных и запланированных проектов в сфере энергетики, финансируемых международными партнерами.

Речь идет о миллиардных объемах технической помощи, которые поступают в Украину на восстановление и поддержку энергетической инфраструктуры", - сообщили в Бюро.

В НАБУ отметили, чтополучение информации об этих проектах является важным условием для выявления потенциальных коррупционных рисков, связанных с распределением или реализацией международной помощи.

"Отказ в предоставлении информации, несмотря на официальный запрос НАБУ, нарушает законодательство и создает препятствия в работе органа", - отмечается в сообщении.

Напомним:

На трансформацию угольных регионов Украины направят 30 миллиардов гривен. Это будут средства государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, в том числе международная техническая помощь.