На Белоцерковской ТЭЦ произошел сильный пожар: есть жертвы

На Белоцерковской ТЭЦ 21 мая произошел сильный пожар.

Об этом сообщил Белоцерковский городской территориальный совет и телеканал "Крокус".

Сообщение о пожаре поступило в 12:46.

На месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий.

Телеканал "Крокус" сообщил о гибели двух человек.

Возгорание произошло во время ремонтных работ.

На кадрах, которые опубликовал телеканал, видно, что огонь полностью охватил одну из двух градирен.

Позже Белоцерковский городской территориальный совет сообщил, что во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили 2 обгоревших тела.

"Спасатели ликвидировали пожар недействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м

Обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы.