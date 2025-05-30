Россия теряет позиции: Китай хочет построить более дешевые АЭС для Казахстана

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) предложила построить в Казахстане два энергоблока атомной электростанции мощностью 2,4 ГВт за 5,47 млрд долл - это почти вдвое дешевле, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По итогам переговоров казахстанская сторона "выразила заинтересованность в ознакомлении с китайским опытом обеспечения ядерной и водно-экологической безопасности на всех этапах реализации проекта АЭС".

Китайская CNNC не только предлагает более низкую цену, но и готова поделиться технологиями и позволить Казахстану полностью контролировать ядерный топливный цикл.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже заявило о готовности сотрудничать с Казахстаном в реализации проекта.

В короткий список претендентов на строительство АЭС в Казахстане также вошли российский "Росатом", южнокорейская KHNP и французская EDF. По данным Минэнерго Казахстана, стоимость проекта оценивалась в 10-15 млрд долл. Правительство предупреждало, что из-за подорожания материалов и услуг сумма может вырасти в полтора раза.

Казахстан имеет вторые по объему в мире запасы урана и контролирует 43% мировой добычи через компанию "Казатомпром". Напомним, в стране уже работала АЭС - Шевченковская, построенная в советские времена. Но ее вывели из эксплуатации в 1999 году из-за риска производства оружейного плутония.