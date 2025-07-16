Люксембург увеличил взнос на поддержку энергетики Украины до 12 миллионов евро

Правительство Люксембурга официально увеличило свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 12 миллионов евро.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Говорится, чтодополнительные 10 миллионов евро уже поступили и полностью доступны на специальном счете Фонда.

"Эти средства будут направлены на неотложные аварийные ремонты нашей критической инфраструктуры, которая ежедневно получает повреждения в результате ударов России", - заявил глава ведомства Герман Галущенко.

По информации Минэнерго,с момента запуска в апреле 2022 года Фонд поддержки энергетики мобилизовал более 1,16 миллиарда евро от более чем 33 доноров, что позволило заключить более 790 контрактов на поставку и заключить обязательств на сумму 669 миллионов евро.

Поставка осуществлялась более 50 украинским энергетическим компаниям в 21 регион Украины, отметили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас разрыв между имеющимися ресурсами Фонда и приоритетными потребностями составляет около 617 миллионов евро.

Напомним:

В мае стало известно, что Люксембург предоставит 10 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины.