Американская Baker Hughes стала стратегическим партнером "Нафтогаза": какие направления сотрудничества

НАК "Нафтогаз Украины" и глобальная энергетическая технологическая компания Baker Hughes заключили меморандум о стратегическом партнерстве для усиления и модернизации энергетического сектора Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Подписание состоялось в Риме 10 июля в рамках Ukraine Recovery Conference.

Ключевые направления сотрудничества:

сервисы и оборудование для бурения и обустройства скважин;

решения для сокращения выбросов;

цифровые сервисы, автоматизация и аналитика;

оборудование для подземных работ и производственных процессов;

программное обеспечение для управления активами и оптимизации бурения.

Партнерство будет охватывать ключевые сферы энергетики: добыча, транспортировка, хранение и переработка нефти и газа, геотермальные проекты, технологии улавливания углерода и производство электроэнергии.

Отдельный меморандум также подписан между Baker Hughes и АО "Укртрансгаз" для оценки возможности использования портфеля газового технологического оборудования Baker Hughes для проектов подземного хранения газа и производства электроэнергии в Украине.

Baker Hughes вместе с Halliburton, SLM и Weatherford входит в так называемую большую четверку нефтесервисных компаний.

Напомним:

АО "Укргаздобыча", что является частью Группы "Нафтогаз", планирует проведение 3D-сейсмических исследований на площади 230 кв. км на западе Украины.