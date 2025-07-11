Американская Baker Hughes стала стратегическим партнером "Нафтогаза": какие направления сотрудничества
НАК "Нафтогаз Украины" и глобальная энергетическая технологическая компания Baker Hughes заключили меморандум о стратегическом партнерстве для усиления и модернизации энергетического сектора Украины.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Подписание состоялось в Риме 10 июля в рамках Ukraine Recovery Conference.
Ключевые направления сотрудничества:
- сервисы и оборудование для бурения и обустройства скважин;
- решения для сокращения выбросов;
- цифровые сервисы, автоматизация и аналитика;
- оборудование для подземных работ и производственных процессов;
- программное обеспечение для управления активами и оптимизации бурения.
Партнерство будет охватывать ключевые сферы энергетики: добыча, транспортировка, хранение и переработка нефти и газа, геотермальные проекты, технологии улавливания углерода и производство электроэнергии.
Отдельный меморандум также подписан между Baker Hughes и АО "Укртрансгаз" для оценки возможности использования портфеля газового технологического оборудования Baker Hughes для проектов подземного хранения газа и производства электроэнергии в Украине.
Baker Hughes вместе с Halliburton, SLM и Weatherford входит в так называемую большую четверку нефтесервисных компаний.
Напомним:
АО "Укргаздобыча", что является частью Группы "Нафтогаз", планирует проведение 3D-сейсмических исследований на площади 230 кв. км на западе Украины.