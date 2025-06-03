Европа без "Газпрома": план поставок через Турцию отменен

Российский "Газпром" отказался от идеи создания газового хаба в Турции.

Об этом пишет Bloomberg.

Проект, который мог бы стать альтернативой разрушенным маршрутам поставок газа в Европу, практически заморожен.

После взрывов на "Северном потоке" и ожидаемого прекращения транзита через Украину в 2024 году, Кремль рассматривал Турцию как новый маршрут возвращения на европейский рынок. Но после месяцев обсуждений "Газпром" решил, что проект не имеет смысла.

Турция, по его словам, не была готова предоставить "Газпрому" полный контроль над продажами газа из будущего хаба, а технические возможности для транзита в ЕС были ограничены.

Несмотря на поддержку идеи президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2022 году, источники отмечают, что внутри самой компании отношение к идее с самого начала было скептическим.

"Газпром" не комментировал ситуацию. В турецком правительстве сообщили, что официальная позиция Анкары не изменилась, и страна готова к сотрудничеству, но процесс затянулся.

Проект не влияет на действующие поставки газа в Турцию, которая остается одним из крупнейших покупателей российского газа. Но он еще раз показал: в нынешних условиях у России осталось очень мало инструментов для возвращения влияния на европейском рынке.

Напомним:

Власти России готовятся к резкому повышению цен на газ для промышленности, чтобы покрыть потери "Газпрома", который потерял основную часть экспорта после полномасштабного вторжения в Украину.

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы лишило компанию Moldovagaz, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому "Газпрому", статуса основного поставщика природного газа в стране.

Совет директоров "Газпрома" принял решение не выплачивать дивиденды от прибыли за 2024 год.