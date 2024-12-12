Энергетики показали детальные отключения в Киеве и ряде областей на пятницу

Группа ДТЭК обнародовала детальные графики отключения света для Киева и трех областей на пятницу 13 декабря.

Об этом говорится в соответствующем сообщении энергокомпании.

В Киеве свет будет отсутствовать:

1 группа: с 13:00 до 17:00.

2 группа: с 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00.

3 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

4 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

5 группа: с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00.

6 группа: с 10:00 до 14:00.

На Киевщине свет будет отсутствовать:

1 группа: с 12:00 до 16:00.

2 группа: с 12:00 до 16:00.

3 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

4 группа: с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

5 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.

6 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.

На Одесской области свет будет отсутствовать:

1 группа: с 12:00 до 16:00.

2 группа: с 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00.

3 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

4 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

5 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.

6 группа: с 10:00 до 14:00.

На Днепропетровщине свет будет отсутствовать:

1 группа: с 13:00 до 17:00.

2 группа: с 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00.

3 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

4 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

5 группа: с 10:00 до 14:00.

6 группа: с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00.

Напомним:

В пятницу 13 декабря графики отключения света для населения будут применять с 06:00 до 21:00.