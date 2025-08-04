Британская компания объявила открыла крупнейшее месторождения нефти и газа за 25 лет

Британский энергетический гигант BP объявил в понедельник о крупнейшем открытии нефти и газа за последние четверть века - в глубоководном бразильском бассейне Сантос.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что находка стала 10-й в 2025 году, что стало частью усилий компании переориентироваться на ископаемое топливо, отказавшись от предыдущего фокуса на "зеленую" энергетику, которая не оправдала ожиданий инвесторов.

"Это наш самый большой прорыв за 25 лет," - заявили в компании.

В начале торгов в понедельник акции BP на Лондонской бирже выросли на 1,4%. Это стало позитивным сигналом для инвесторов перед обнародованием квартальных результатов, запланированным на вторник.

BP планирует увеличить глобальную добычу нефти и газа до 2,3-2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в день к 2030 году. В 2024 году компания добывала 2,4 млн баррелей, однако в 2025-м ожидает небольшое снижение.