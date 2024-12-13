Большая часть энергоблоков АЭС Украины снизили мощность из-за ракетной атаки РФ

Пять из девяти блоков АЭС снизили мощность из-за ракетной атаки РФ на энергетику.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

"Сегодня 5 из 9 действующих атомных энергоблоков Украины снизили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Утром 13 декабря россияне нанесли массированный удар по украинской энергетике, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

В результате атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС ДТЭК.

Из-за атаки РФ "Укрэнерго" распорядилась отключать половину населения Украины от электроснабжения, применяя графики отключений света.