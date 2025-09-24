Не только экономическая проблема: к чему приведет выезд за границу мужчин до 23 лет

Как разрешение на выезд за границу мужчинам 18-22 лет сказалось на рынке труда и какие проблемы могут возникнуть в будущем?

Дискуссии относительно выезда молодых мужчин за границу в Украине велись давно. Более трех лет позиция власти по этому вопросу оставалась неизменной. Точечные послабления относительно выезда за пределы страны для тех, кто стал на учет, но еще не военнообязанный, касались только обучения или лечения.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в июле 2025 года напомнил, что 18-22-летние не подлежат мобилизации, но ограничены в праве выезда за пределы страны. Казалось, что этот статус-кво будет оставаться еще долго, но свои коррективы в позицию власти внесли события конца июля.

После протестов молодежи против ограничения полномочий НАБУ и САП в Офисе президента поняли, что коммуникацию с активной частью общества нужно менять. Попытка власти откровенно поговорить со студентами оказалась неудачной.

В начале августа представители Офиса президента опросили студенческие организации относительно того, каких изменений молодежь ожидает от власти. Право выезда за границу наряду с повышением стипендий было среди главных пожеланий.

Через несколько дней, во время Украинского молодежного форума, президент Владимир Зеленский неожиданно заявил, что поручил правительству и военным разработать упрощенный порядок пересечения границы для возрастной категории 18-22 года.

По его мнению, это позволит сохранить связь молодежи с государством и предоставить больше возможностей для образования. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик подчеркивала, что ученики 11-х классов все чаще переходят с очного на дистанционное обучение, чтобы успеть уехать из страны до достижения совершеннолетия.

Министр образования и науки Оксен Лисовой подтвердил наличие тенденции выезда украинских школьников, хотя и не считал выезд массовым. В конце концов 27 августа правительство разрешило мужчинам от 18 до 22 лет свободно пересекать границу.

В этой истории, стремясь "сохранить связь молодежи с государством", во власти, похоже, забыли учесть экономический эффект от такого решения. Полностью оценить масштабы оттока из страны молодых людей, которых не нужно было бронировать и которые не претендовали на высокие зарплаты, можно будет в конце года. Однако выводы за первый месяц открытых границ для 18-22-летних уже можно сделать.

Что говорит бизнес

За первую неделю после вступления в силу постановления Кабмина в информационном пространстве начали появляться сообщения о массовых увольнениях в крупных компаниях. Например, что из сети супермаркетов "Сильпо" уволились 3 тыс. человек. На самом деле в компании в целом работало столько мужчин от 18 до 22 лет.

"После обновления порядка пересечения государственной границы для мужчин этой возрастной категории мы с беспокойством фиксируем заметный рост увольнений. Сейчас он не превышает 3% от количества "перевершников" (так в компании называют сотрудников - ЭП) в возрасте 18-22 года", - отметили в "Сильпо".

В одном из крупных ритейлеров подтвердили, что фиксируют отток молодых кадров, но цифр пока не назвали. То же самое касается ресторанных бизнесов.

В то же время, в компании McDonald's, где преимущественно работает молодежь, необычных кадровых изменений не фиксировали. "Текучесть кадров в сфере ресторанов быстрого обслуживания традиционно довольно высокая. Это особенно характерно для молодых работников, которые часто рассматривают такую работу как временную подработку или первый профессиональный опыт", - рассказали ЭП в компании "McDonald's Украина".

Там отметили, что следят за динамикой рынка труда и адаптируют процессы к изменениям. Недавно фирма начала нанимать работников в возрасте 16-17 лет. "Для нас это не только возможность укомплектовать штат в условиях дефицита кадров, но и стратегическое решение, направленное на инвестиции в развитие молодежи", - говорят в компании.

По словам президента Конфедерации работодателей Украины Алексея Мирошниченко, студенты вузов все чаще оформляют академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, чтобы выехать за границу.

Это началось именно после принятия постановления Кабмина. Он добавил, что отток молодежи уже заметен на рынке труда: "Бизнес испытывает значительную нехватку работников, особенно квалифицированных. Он инвестирует в переобучение и повышение квалификации женщин, молодежи, пожилых людей и людей с инвалидностью. Разрешение выезжать 18-22-летним ребятам может изменить ситуацию на рынке труда, но выводы делать рано".

На ІТ-рынке не наблюдают уменьшения количества мужчин до 23 лет. "ІТ-рынок ориентирован на Middle+ и Senior-специалистов, поэтому средний возраст работников в большинстве компаний превышает 25 лет", - говорят в ассоциации IT Ukraine.

В Work.ua объяснили, что выделить вакансии для молодежи и их изменение трудно, ведь работодатели не могут указывать возраст и пол кандидатов. Однако со стороны соискателей уже видят тревожный сигнал: доля отзывов от мужчин 18-22 лет с середины августа уменьшилась с 34% до 29%. После принятия постановления отзывы упали на 2%. "В августе отзывы падают всегда. В сентябре их уровень восстанавливается, но не в этом году", - отметила директор по коммуникациям Work.ua Леся Примакова.

По словам HR-эксперта Екатерины Соловьевой, на рынке труда есть единичные случаи, когда в крупных компаниях падает количество работников до 23 лет.

"Принятие решения о выезде за границу требует времени. Молодые люди должны взвесить карьерные планы, уволиться с работы, оформить документы. Это процесс, который обычно не происходит слишком быстро, поэтому эффект от нововведения бизнес и рынок труда, вероятно, смогут оценить позже", - подчеркнула она.

Сколько людей уехало

Определить, сколько мужчин соответствующего возраста выехало из Украины с 28 августа, невозможно. В Государственной пограничной службе говорят, что такую статистику не собирают. По данным ГПС, с 28 августа по 16 сентября 2025 года границу на выезд пересекли 1,075 млн человек, за аналогичный период 2024 года - 958,9 тыс.

На первый взгляд, в 2025 году из Украины выехало больше людей, чем в 2024-м, ведь в августе и сентябре показатели были выше. Всего с августа до середины сентября 2025 года выехало почти 2,69 млн украинцев, что на 240 тыс. (9,8%) больше, чем в прошлом году. Хотя абсолютные цифры выросли, распределение по месяцам почти не изменилось: доля сентябрьских поездок в 2025 году (после вступления в силу правительственного постановления) в общем объеме составила 40%, тогда как в 2024 году - 39,2%.

В то же время Пограничная служба Польши с 28 августа по 3 сентября зафиксировала увеличение количества прибывших украинских мужчин в возрасте 18-22 года. Там отметили, что в Подкарпатское воеводство из Украины приехали 6,1 тыс. молодых мужчин, а выехали 2 тыс. За неделю до этого в Польшу въехали 500 молодых украинцев, а выехали 650. В Люблинском воеводстве за аналогичное время въехали 4,6 тыс. мужчин (неделей ранее - 461 человек), а выехали 1,3 тыс.

Ухудшение демографической ситуации

Сейчас данные о выезде за границу и ситуации на рынке труда могут быть нерепрезентативными. Более четкую картину можно будет увидеть через несколько месяцев.

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что выводы делать преждевременно: "Мы не ожидаем в этом вопросе какой-то драмы, но посмотрим. Мы следим за развитием событий и всей палитрой рисков, которые так или иначе возникают". По его словам, если "влияние будет материальным", то регулятор учтет его в своих прогнозах.

В то же время , по словам Примаковой, Work.ua имеет подтверждение от нескольких работодателей, что вместе с мужчинами часто увольняются и женщины, которые тоже выезжают за границу. Это мнение разделяет HR-консультантка Ольга Тарасевич.

"Это решение может повлиять и на отток из страны женщин - они могут ехать за границу вместе с мужьями и сыновьями. Это означает, что бизнесам нужно внедрять программы удержания: здесь пригодятся гибкие графики, поддержка детей (детсады, лагеря), программы медицинского страхования для всей семьи, программы релокационной поддержки внутри страны", - отметила она.

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отмечал , что в Украине проживают около 700 тыс. мужчин в возрасте 18-22 года, большинство из них - студенты. Даже с учетом того, что кто-то мог не завершить обучение или параллельно работает, из этой группы на рынке труда задействованы лишь 200-300 тыс. человек.

"Если сравнить эти 200-300 тысяч со всем экономически активным населением (около 13 миллионов по данным Пенсионного фонда, из которых около 9 миллионов официально платят взносы), то доля молодых мужчин составляет лишь 2-3%. Даже в случае их массового выезда ощутимого удара по экономике не будет", - подчеркнул он.

Заместитель директора Института демографии НАНУ Александр Гладун отметил, что в Украине разрушена система учета демографических событий (рождаемость, смертность), а первая и единственная перепись населения проводилась в 2001 году. Все это влияет на половозрастную структуру населения.

"По данным Евростата, среди "военных мигрантов" только 6% людей в возрасте старше 65 лет. Насколько отток молодежи увеличит старение населения, будет зависеть от того, насколько интенсивно молодежь будет выезжать, будет ли возвращаться, когда и на каких условиях закончится война", - говорит заместитель директора института.

В целом Гладун критически относится к решению правительства разрешить мужчинам 18-22 лет выезжать за границу: "Большинство из тех, кто поедет, не вернется в Украину. Это повлияет и на экономическое развитие, и на демографическую ситуацию".

Через пять лет эта молодежь должна была бы создать семью, родить детей, а этого может не произойти. "Мы будем иметь и фактические потери населения из-за выезда за границу, и потенциальные, потому что они не воспроизведут себя на территории Украины", - резюмировал Гладун.