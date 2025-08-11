До 180 000 тонн в год: в Украине запустят завод по производству картофеля фри: в Украине запустят завод по производству картофеля фри

На предприятии "Потейто Агро" заработает завод по переработке картофеля на фри. Он уже строится, сейчас часть оборудования доставлена в хозяйство.

Об этом AgroPortal сообщила директор ООО Потейто Агро Ольга Лонская.

Мощность переработки составит примерно 150-180 тыс. т/сутки.

"В реестре сортов Украины семенного материала для картофеля фри насчитывается всего 2-3 сорта. Мы сейчас пытаемся подбирать другие сорта, которые обязательно пройдут испытания, чтобы понять, будут ли они расти на наших полях.

Выращиванием картофеля для производства фри в Украине практически никто не занимается, поэтому мы решили приобрести этот опыт. Конечно, делаем это не сами, а привлекаем коллег, Украинскую ассоциацию производителей картофеля", - отметила Ольга Лонская.

Она также рассказала, что в этом сезоне часть картофеля планируют переработать на сухую смесь (картофельное пюре). А линию по переработке должны запустить ориентировочно в начале 2026 года.

Напомним:

С началом полномасштабного вторжения украинские аграрии потеряли отрасль переработки томатов и ее пока не начали восстанавливать.