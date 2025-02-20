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В Украине растет кредитование бизнеса

Виктор Волокита — 20 февраля, 13:32
В Украине растет кредитование бизнеса
Національний банк України
НБУ

Доля гривневых кредитов для малых и средних предприятий растет быстрыми темпами, а их объем в течение прошлого года вырос на 22,1%.

Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Кредитование. Здесь банки превзошли любые ожидания начала 2024 года. За год прирост объема кредитов для бизнеса составил 20,6%. Несколько быстрее увеличивались чистые гривневые кредиты МСП - на 22,1% за год. Их доля в чистом гривневом портфеле кредитов бизнеса выросла до 60,2%", - написал Пышный.

Чистые гривневые кредиты бизнеса растут полтора года подряд, уточнил он. В то же время сокращается доля займов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%": за год до 33,7% в чистом гривневом портфеле бизнеса.

Выросла и доля гривневых кредитов со сроком погашения более трех лет - до 25,2%, подчеркнул Пышный. За год объем этих кредитов вырос на 58%.

В НБУ заявляют также о зарождении тренда, связанного с оживлением инвестиционного спроса бизнеса.

Кроме того, на 39,9% за год вырос объем чистых гривневых кредитов населению.

Напомним:

Если лицо получает "белую" зарплату, то к нему не будут применять банковские ограничения: они будут касаться только 1% клиентов банков, которые не имеют подтверждения доходов.

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