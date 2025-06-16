Один из крупнейших химзаводов ВПК России остановил работу после удара дронов

В результате атаки дронов было остановлено производство на предприятии "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае (Россия) - одном из крупнейших производителей аммиака и азотных удобрений в России.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Завод, входящий в группу "Еврохим" миллиардера Андрея Мельниченко, в ночь на 14 июня подвергся атаке 13 беспилотников.

По данным издания, в результате атаки была повреждена система защиты от дронов. В одном из цехов выбило окна и двери, пострадали внутренние помещения и крыша столовой. Производство на заводе временно приостановили.

По официальным сообщениям, предприятие производит вещества, которые могут быть использованы в производстве боеприпасов и ракетного топлива. В частности, ежегодно на заводе производится до 1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн аммиачной селитры.

По данным агентства Reuters, "Невинномысский Азот" и другое предприятие группы - "Новомосковский Азот" - поставляли на завод в Дзержинске десятки тысяч тонн уксусной и азотной кислоты, которые могут использоваться в производстве взрывчатых веществ.

Напомним:

29 января в Нижегородской области России прогремела серия взрывов, которые, по заявлениям россиян, стали результатом атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово.