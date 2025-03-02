"Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда на март

"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительных поездов в направлении Львова, Трускавца и Одессы на выходные в марте.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

9 марта будет курсировать поезд №168/167 Львов - Одесса - Львов. Он отправится из Львова в 07:26, и прибудет в Одессу в 18:17. В обратном направлении будет отправляться в 07:53, прибывать во Львов в 18:23.

Поезд №265/266 Киев - Одесса - Киев отправится также 9 марта. Из Киева - в 08:33, в Одессе в 18:08. Обратно - в 11:27, в Киеве в 20:42.

"В Карпаты 16 и 30 марта отвезет дополнительный поезд №159/160 Киев - Трускавец - Киев. Из Киева будет отправляться в 10:16, в Трускавец прибывать в 19:37. Обратно - в 08:33, в Киеве в 19:11", - говорится в сообщении.

Продажа билетов уже открыта.

Напомним:

Ранее "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на 8-9 марта: Киев - Ясиня и Киев - Львов.