"Укргаздобыче" профинансировали восстановление поврежденных трубопроводов

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило помощь по восстановлению поврежденных в результате боевых действий трубопроводов АО "Укргаздобыча".

Об этом сообщила пресс-служба группы "Нафтогаз".

По ее данным, трубную продукцию предоставила компания Tetra Tech ES, Inc, являющаяся исполнителем проекта по энергетической безопасности (ESP).

USAID также предоставило дополнительные средства защиты объектов газодобычи группы от российских атак.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения USAID передало компании 102 дизельные электростанции и 6 тыс. тонн метанола, являющегося критически важным сырьем для добычи, подготовки и транспортировки природного газа.

"В общей сложности "УГВ" получило более 1700 позиций деталей трубопроводов. Мы благодарны нашим международным партнерам за оказанную помощь - она очень актуальна в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. Для нас очень важно сохранить стабильность производственных процессов до конца отопительного сезона", - отметил глава. "Нефтегаза" Алексей Чернышев.

Напомним:

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, запустило скважину на недавно открывшемся месторождении.