Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы значительно увеличила импорт украинской кукурузы

За первые семь месяцев 2025 года Турция увеличила импорт украинской агропродукции.

Об этом сообщает Latifundist.com.

По данным Украинской бобово-соевой ассоциации, общая сумма поставок из Украины за январь-июль составила $1,48 млрд, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольший рост зафиксирован по ключевым позициям - кукурузе и сое. Импорт кукурузы в Турцию вырос в 2,4 раза - $760,6 млн против $322,9 млн в 2024 году. Поставки почти удвоились - $255,4 млн против $141,9 млн (+80%).

"В то же время импорт подсолнечного масла снизился на 18%, до $319 млн по сравнению с $389,9 млн за аналогичный период прошлого года", - пишет сайт.

Аналитики отмечают, что спрос на украинскую кукурузу и сою остается высоким, что делает Турцию одним из ключевых партнеров Украины на агрорынке.

Напомним:

В августе 2025 года Украина экспортировала 4,0 млн т продукции АПК, что на 15,6% больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Впоследствии сообщалось, что отсутствие остатков и задержка нового урожая лишают рынок ликвидности и блокируют закупки. Из-за чего экспорт кукурузы приостановился.

Ранее сообщалось, что в результате летней засухи урожайность поздних культур в Украине существенно уступает прошлогодним результатам.