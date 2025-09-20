Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы значительно увеличила импорт украинской кукурузы

Андрій Муравський — 20 сентября, 18:00
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы значительно увеличила импорт украинской кукурузы
Getty Images

За первые семь месяцев 2025 года Турция увеличила импорт украинской агропродукции.

Об этом сообщает Latifundist.com.

По данным Украинской бобово-соевой ассоциации, общая сумма поставок из Украины за январь-июль составила $1,48 млрд, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольший рост зафиксирован по ключевым позициям - кукурузе и сое. Импорт кукурузы в Турцию вырос в 2,4 раза - $760,6 млн против $322,9 млн в 2024 году. Поставки почти удвоились - $255,4 млн против $141,9 млн (+80%).

"В то же время импорт подсолнечного масла снизился на 18%, до $319 млн по сравнению с $389,9 млн за аналогичный период прошлого года", - пишет сайт.

Аналитики отмечают, что спрос на украинскую кукурузу и сою остается высоким, что делает Турцию одним из ключевых партнеров Украины на агрорынке.

Напомним:

В августе 2025 года Украина экспортировала 4,0 млн т продукции АПК, что на 15,6% больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Впоследствии сообщалось, что отсутствие остатков и задержка нового урожая лишают рынок ликвидности и блокируют закупки. Из-за чего экспорт кукурузы приостановился.

Ранее сообщалось, что в результате летней засухи урожайность поздних культур в Украине существенно уступает прошлогодним результатам.

зерновые Турция экспорт

экспорт

Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы значительно увеличила импорт украинской кукурузы
Украина частично открывает экспорт оружия – Зеленский
Заграничный вместо украинского: подорожание сыра влечет за собой рост импорта

Последние новости