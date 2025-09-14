Суд "прогнал" охотничий клуб с лесного участка под Киевом, где противоправно появился забор

Хозяйственный суд Киевской области расторг соглашение, заключенное между ГП "Клавдиевское лесное хозяйство" и ООО Охотничье-рыболовный клуб "Ярик" о пользовании лесным участком, и прекратил "Ярик" право им пользоваться.

Об этом свидетельствует решение суда от 26 августа.

В 2016 году лесное хозяйство и "МРК "Ярик" заключили договор о долгосрочном временном пользовании лесами. Речь идет об участке площадью 1,7 га, который расположен на территории Клавдиево-Тарасовского поселкового совета Бориспольского (теперь Бучанского) района Киевской области.

В мае 2025 года представители лесного хозяйства и сертифицированный инженер-геодезист проинспектировали участок и выяснили, что на нем (на территории Дибровского лесничества) появился сплошной металлопрофильный забор, установленный на бетонном основании.

Именно наличие этого самовольного строительства без согласования с ГП "Клавдиевское лесное хозяйство" и стало поводом для обращения прокуратуры с иском в суд.

Суд установил, что ранее на лесном участке был временный забор, выполненный из металлической сетки рабицы, что было прописано в договоре.

Но в суде уже речь шла не о временности, а о заборе, установленном на бетонном основании, то есть о самовольном возведении нового капитального забора без согласования с лесным хозяйством.

"Кроме того, отсутствие каких-либо технических или разрешительных документов подтверждает системность нарушения со стороны общества, что свидетельствует не о случайном отклонении, а о сознательном игнорировании обязанностей пользователя лесного участка", - говорится в решении суда.

Также выяснилось, что кроме забора в лесу устроен и асфальтированный проезд с бордюрами.

В результате суд расторг соглашение и прекратил охотничьему клубу право пользования лесным участком.

Сейчас учредителем ООО Охотничье-рыболовный клуб "Ярик" указан харьковчанин Джамбул Гогия.

Как писали "Наші гроші", 10 лет назад "Ярик" контролировался людьми из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, весной 2016 его переписали на помощника нардепа-радикала Сергея Скуратовского Богдана Мотрича. Однако в начале июля 2017 "Ярик" получил нового владельца - экс-члена исполкома Одесского городского совета Николая Шурду.

В 2017 ООО "МКР "Ярик" начало владеть отелем на праве частной собственности неподалеку от села Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области. Площадь отеля 1649,6 кв. м.

