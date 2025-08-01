В России резко сократилась активность в промышленности - хуже всего с 2022 года
В июле производственный сектор России показал худшие результаты за более чем два года.
Об этом пишет Reuters.
Индекс деловой активности (PMI) снизился до 47,0 пункта по сравнению с 47,5 в июне. Это уже второе существенное падение подряд и сигнализирует о спаде в секторе: показатель ниже 50 означает снижение активности.
Компании сообщают о значительном ухудшении ситуации - спрос падает, клиенты сталкиваются с финансовыми трудностями, растет задержка платежей. Из-за этого уменьшаются как объемы производства, так и количество новых заказов.
Несмотря на милитаризацию экономики и массовые государственные заказы после начала войны против Украины, рост промышленного производства в РФ начал замедляться. Центральный банк пытается стимулировать экономику, снизив ключевую ставку до 18%, но кредиты остаются рекордно дорогими.
Особенно резко уменьшилось количество новых заказов - это самое глубокое падение с марта 2022 года. Хотя экспортные заказы несколько выросли, общий уровень делового доверия среди компаний упал до минимума за почти три года.
Предприниматели сохраняют осторожный оптимизм, надеясь на новые инвестиции и модернизацию, однако общее настроение ослабляет экономическая нестабильность и снижение покупательной способности населения.