В России резко сократилась активность в промышленности - хуже всего с 2022 года

В июле производственный сектор России показал худшие результаты за более чем два года.

Об этом пишет Reuters.

Индекс деловой активности (PMI) снизился до 47,0 пункта по сравнению с 47,5 в июне. Это уже второе существенное падение подряд и сигнализирует о спаде в секторе: показатель ниже 50 означает снижение активности.

Компании сообщают о значительном ухудшении ситуации - спрос падает, клиенты сталкиваются с финансовыми трудностями, растет задержка платежей. Из-за этого уменьшаются как объемы производства, так и количество новых заказов.

Несмотря на милитаризацию экономики и массовые государственные заказы после начала войны против Украины, рост промышленного производства в РФ начал замедляться. Центральный банк пытается стимулировать экономику, снизив ключевую ставку до 18%, но кредиты остаются рекордно дорогими.

Особенно резко уменьшилось количество новых заказов - это самое глубокое падение с марта 2022 года. Хотя экспортные заказы несколько выросли, общий уровень делового доверия среди компаний упал до минимума за почти три года.

Предприниматели сохраняют осторожный оптимизм, надеясь на новые инвестиции и модернизацию, однако общее настроение ослабляет экономическая нестабильность и снижение покупательной способности населения.