В Украине зарождается новый промышленный регион - Герус

В Украине зарождается новый промышленный регион - в Закарпатской области, где открываются очень много предприятий и строится большая мощность генерации.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время мероприятия Energy Day-2025 от Европейской бизнес ассоциации, пишет "Интерфакс Украина".

"По моему мнению, у нас сейчас зарождается новый промышленный регион - Закарпатье. То, сколько там выдано технических условий на подключение предприятий, действительно впечатляет. И насколько я знаю, облэнерго адекватно выдает эти технические условия, жалоб нет", - сказал Герус.

По его словам, в регионе строится также очень много генерации различных типов: СЭС, ВЭС, газовая генерация, о чем свидетельствуют выданные техусловия на присоединение мощности к сетям.

"Закарпатье демонстрирует очень большую динамику. Единственное, что не будет такой гигантомании в советском стиле, когда три предприятия образуют целую область или город, но сейчас на Закарпатье десятки и десятки небольших предприятий открываются. И через несколько лет мы увидим большое отличие от того, каким регион был еще лет пять назад", - отметил председатель энергокомитета.

Напомним:

По состоянию на конец 2024 года на Закарпатье работали 282 предприятия, которые были релоцированы из зоны боевых действий и прифронтовых регионов Украины. Они заметно изменили регион.