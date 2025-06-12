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Китай захватывает рынок субкомпактных авто

Виктор Волокита — 12 июня, 12:15
Китай захватывает рынок субкомпактных авто
Укравтопром

Субкомпактные авто, от которых в свое время отказались крупные европейские автопроизводители из-за низкой рентабельности, осторожно возвращаются, в первую очередь благодаря китайским производителям.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Automobilwoche.

Резкое сокращение сегмента - с 19 моделей в 2019 году до 10 в 2024 привело к значительному росту цен, в результате чего средняя стоимость субкомпактных автомобилей за пять лет выросла с 12750 евро до 18400 евро.

Поскольку большинство европейских брендов ослабили свой сегмент небольших городских авто, китайские компании видят возможность для этого, предлагая конкурентоспособные электрические модели класса-А стоимостью до 20 тыс евро.

Напомним:

Автопроизводители обеспокоены тем, что ситуация с редкоземельными элементами из Китая может перерасти в третий за последние пять лет масштабный сбой в цепи поставок.

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