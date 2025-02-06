НАБУ проводить обшуки у "смотрящого" за Києвом

Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.

Об этом сообщил ЭП источник в НАБУ.

Источник не предоставил подробностей относительно того, в чем подозревается Комарницкий.

<Денис Комарницкий - лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 годов. В 2020 году народный депутат Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info флешку со скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров Комарницкого. Его изъяли сотрудники СБУ во время обысков.

На компьютере содержались так называемые "понятийки", касающиеся функционирования строительного рынка города. Из опубликованных материалов стало известно, что в последние годы Комарницкий является главным "смотрящим" за сферами строительства и коммунального хозяйства в Киеве.

В частности, он был бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, сметная стоимость которого решением Киевсовета выросла с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.