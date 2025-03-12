Украина собирается выйти на 31 новый экспортный рынок: производители переориентируются

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей продолжает работу над расширением рынков и сейчас уже началась проработка по 31 новому рынку, куда украинские предприятия хотят экспортировать продукцию.

Об этом рассказал председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук в интервью Укринформу.

Ткачук отметил, что в прошлом году разрешение на экспорт продукции в Европейский Союз получили 22 украинских производителя пищевых продуктов. В частности, из них 12 - производители мяса птицы и продукции из него, 3 - рыбоперерабатывающие предприятия и 5 - молокоперерабатывающих.

Для производителей меда также была проведена "переаккредитация", поскольку с ноября прошлого года в ЕС введен перечень предприятий-импортеров меда.

По результатам проведенных инспекций, в этот перечень вошли 28 украинских производителей и переработчиков меда.

Кроме того, в 2024 году было утверждено 39 экспортных мощностей по производству несъедобных продуктов животного происхождения, из которых 8 предприятий впервые попали в реестр, а для 31 предприятия был расширен ассортимент несъедобных продуктов и страны экспорта.

Ткачук добавил, что украинские производители переориентируются на страны Африки, Ближнего Востока и Китай, в частности в связи с квотами на определенные группы товаров в ЕС.

Напомним:

Агентство пищевой инспекции Канады (CFIA) утвердило программу ввоза из Украины свежих яблок.