Лот в мешке: как на аукционах "Укрпочты" купить чужую посылку

"Укрпочта" запустила аукцион невостребованных посылок. Кто может их приобрести и что для этого нужно?

В YouTube в 2010-х годах стал популярным формат распаковки посылок, в том числе "таинственных". Видео назывались вроде Unboxing Mystery Boxes. Ролики пользовались большой популярностью благодаря любопытству зрителей к неожиданностям и азарту. Пик популярности формата пришелся на 2016-2018 годы.

Не обошел этот тренд и украинский YouTube. Более того, он набирает обороты, ведь "Укрпочта" начала продавать на аукционах посылки, которые не забрали пользователи. Как работает этот аукцион, за сколько можно приобрести посылки и что в них скрывается?

Где берутся посылки для аукциона

Когда срок хранения неврученных посылок заканчивается, они переходят в собственность почтового оператора, как это предусматривает законодательство. Далее оператор может вскрывать и уничтожать посылки или реализовывать их без вскрытия.

Посылку, которую получатель не забрал в течение двух недель, "Укрпочта" возвращает отправителю. Если и отправитель в течение двух недель не забирает посылку, то она едет на склад, где хранится полгода. В течение этого времени получатель и отправитель могут забрать посылку, написав заявление в отделении. Эта услуга стоит 50 грн.

Почти год назад "Укрпочта" решила продавать такие посылки на аукционе через "Prozorro.Продажи", чтобы компенсировать расходы на логистику и хранение посылок.

Аналогичный подход распространен среди международных почтовых операторов и логистических компаний - Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail.

"На складах компании лежат десятки тысяч невостребованных посылок, которые хранятся там более полугода. Ранее такие почтовые отправления просто уничтожались. Теперь мы можем продать эти посылки и компенсировать расходы на логистику и хранение, как это делают в большинстве стран мира.

Мы должны привлекать все возможности для того, чтобы генерировать прибыль для бюджета Украины и, соответственно, для обеспечения армии и социальных выплат", - отмечал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

С 26 апреля 2024 года, когда состоялся первый аукцион, компания продала 187 лотов по сто посылок в каждом и заработала почти 3 млн грн. Средняя стоимость лота - 16 тыс. грн. Вырученные средства идут в бюджет компании, сообщили ЭП в "Укрпочте".

Главный конкурент государственного почтового оператора не планирует перенимать этот опыт. "Новая почта" приняла однозначное решение: все неврученные посылки после завершения срока хранения уничтожаются. Это гарантирует безопасность данных клиентов, предотвращает несанкционированное распространение содержимого и любые риски, связанные с оборотом таких отправлений", - сообщили ЭП в компании.

Как формируются лоты для аукциона

Посылки для продажи объединены в специальные паллеты, которые содержат 100 различных размеров и форматов, и продаются как один лот. Их состав формируется случайно, а все посылки продаются нераспакованными и с удаленной адресной информацией.

"Иногда формируются небольшие лоты, которые состоят из ста малых отправлений. Такие лоты пользуются спросом из-за меньшей стоимости и более простой процедуры вывоза", - говорит начальница управления качества "Укрпочты" Анастасия Гулина.

По ее словам, компания не оставляет посылок с аукциона. Невостребованные идут или на утилизацию, или на реализацию, если их упаковка не повреждена, чистая, отсутствуют признаки порчи отправления и резкий запах. Также в лоты не попадают корреспонденция, письма, уведомления о вручении и документы.

Как выглядят лоты "Укрпочты" "Prozorro.Продажи"

Во избежание коррупции работники компании не могут участвовать в аукционах. Начальная цена за каждую посылку составляет 10 грн. Таким образом, лот стоит 1 тыс. грн. К этой сумме добавляются 20% налога на добавленную стоимость.

Как проходит аукцион

Аукцион проходит на площадке "Prozorro.Продажи" по классической "английской модели". Найти лоты от "Укрпочты" можно по ссылке. Ближайший аукцион состоится 10 апреля. Еще до его начала участники подают свои закрытые ценовые предложения. Например, указывают, что готовы заплатить за лот 5 тыс. грн. Потенциальные покупатели не знают, есть ли у них конкуренты, и не видят ставки друг друга.

Описание лота от "Укрпочты" на "Prozorro.Продажи"

Далее электронная торговая система ранжирует ставки участников от наименьшей до наибольшей и тот, кто сделал самое высокое предложение, имеет право последнего хода в каждом раунде. Это дает ему самые высокие шансы на победу.

Аукцион начинается, когда на торги зарегистрировались как минимум два участника. В течение трех раундов, которые длятся по три минуты, участники соревнуются за лот и повышают ставки. Когда аукцион завершается, данные участников раскрываются.

Размер минимального шага повышения цены составляет 60 грн. Предыдущие аукционы завершались с разной ценой: и 10-25 тыс. грн, и 95 тыс. грн.

Самый дорогой лот приобрели за 160 тыс. грн. В то же время это самый длинный и самый конкурентный аукцион за все время работы системы - за лот соревновалось 115 участников, а торги продолжались почти 17,5 часов.

Для участия в аукционе нужно создать профиль на любой аккредитованной площадке (шанс победить не зависит от выбранной площадки). При регистрации нужно указать свои контактные данные, добавить копию паспорта, ИНН и банковские реквизиты в формате IBAN. Через личный кабинет на площадке нужно подать заявку на участие в аукционе и оплатить гарантийный взнос (120 грн). Если покупатель не победит, эти средства ему вернутся автоматически.

"В среднем в аукционе принимают участие около десяти участников. Количество участников может меняться в зависимости от заинтересованности конкретным лотом (фото паллетов с упакованными посылками прилагаются к каждому лоту - ЭП), а также от региона, где находится лот", - рассказала Гулина.

Сейчас аукционы проходят в Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Запорожье, Хмельницком, Луцке, Тернополе, Ровно и Киеве. Города выбирали по принципу наличия значительных остатков отправлений и с точки зрения возможной заинтересованности покупателей, пояснили в "Укрпочте". Победитель может сам забрать посылки или заказать адресную доставку через "Укрпочту".

Что может быть в посылках

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но в этом и суть. В пакетах может оказаться все: от пакетика с семечками до кофемашины. "С момента запуска мы видели, как люди находили в лотах планшеты и велосипедные рамы. Это драйв, азарт и одновременно возможность для бизнеса. Кто-то получает выгодные товары для перепродажи, а кто-то - контент для соцсетей", - отмечал Смелянский.

На YouTube популярны видео распаковки пакетов, купленных на аукционе "Укрпочты". В одном из видео обозреватель открыл десять посылок и в них оказались куртка, деталь к велосипеду, настольная игра, книга, очки и обувь.

Другому блогеру повезло больше. Среди 16 посылок он нашел столик для ноутбука, деревянный винный столик, фоторамки с постерами, духи, фен, электробритву, кроссовки Nike Air Jordan, газовые баллоны, выпрямитель для волос, книги, рамки для фото и кофемолку. Часть этих товаров была в употреблении.

По словам автора канала, ему удалось "выйти в плюс". Кроме того, под видео он оставляет ссылку на Telegram-канал, где перепродает товары из распаковок.

Некоторые украинцы даже строят на этом собственный бизнес. Одни из таких предпринимателей предлагают своим покупателям "загадочные боксы": от 350 грн за маленькую посылку до 1,1 тыс. грн за пакет весом более 10 кг. Перепродают они и посылки, купленные на аукционе "Укрпочты", о чем указывают на своем сайте.

Между тем "Укрпочта" предупреждает: "Часто мошенники используют мировую практику по продаже неврученных посылок, рассылая смс-сообщения с предложением приобрести одну посылку. На аукционах компании будут продавать только групповые лоты. Если вам предлагают приобрести одну посылку, это является признаком мошеннических действий".