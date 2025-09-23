Кибератака на Jaguar Land Rover остановила производство на четыре недели

Крупнейший британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover (JLR) продолжает закрытие своих заводов до 1 октября после кибератаки в начале сентября, которая парализовала его деятельность и вызвала трудности для мелких поставщиков.

Об этом сообщает Reuters.

Производитель роскошных автомобилей, принадлежащий индийской компании Tata Motors заявил, что готовит планы возобновления производства, даже несмотря на продление перерыва.

"Мы приняли это решение, чтобы прояснить ситуацию на следующую неделю, поскольку мы разрабатываем график поэтапного восстановления нашей деятельности и продолжаем расследование", - заявила JLR, объявив новую дату 1 октября.

Три завода JLR в Великобритании производят около 1000 автомобилей в день, и, по сообщениям, группа теряет десятки миллионов фунтов, а многие из ее 33 000 сотрудников получили указание оставаться дома.

Существует беспокойство относительно влияния остановки на британскую цепь поставок JLR, которая включает много мелких компаний и обеспечивает 104 000 рабочих мест по всей стране.

Профсоюз Unite предупредил о потере рабочих мест и заявил, что ввиду длительной остановки работы, необходима поддержка правительства. В пятницу правительство Британии заявило, что тесно сотрудничает с JLR, чтобы понять влияние на ее цепь поставок.

Напомним:

