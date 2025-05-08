ЕС вытесняет компании США с китайского рынка – благодаря торговой войне Трампа

Большинство европейских компаний, работающих в Китае, уже испытывают или ожидают положительное влияние от торговой войны между США и Китаем, поскольку повышенные китайские пошлины делают американский импорт менее конкурентоспособным.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно исследованию Торгово-промышленной палаты ЕС в Китае, ее члены, несмотря на общий негативный экономический эффект от торговой войны, имеют возможность занять долю рынка, которую потеряли американские поставщики, в частности производители.

Опрос, проведенный в прошлом месяце , показал, что 19% компаний уже получают больше заказов от китайских или иностранных клиентов в Китае именно благодаря торговой войне. Еще 36% пока не ощутили прямой выгоды, но ожидают ее.

"Мы слышим много примеров , когда европейские компании конкурируют с американскими, особенно в сфере импорта из США", - сказал Йенс Эскелунд, президент Европейской палаты.

"И если американские поставки сокращаются, а Китай ищет альтернативы среди неамериканских поставщиков, это может стать преимуществом для европейских компаний", - добавил он.

Однако он подчеркнул, что это не означает реальной или измеримой чистой прибыли для бизнеса из ЕС. Общее экономическое замедление и неопределенность влияют на доходность и инвестиционные планы.

Китай является мировым лидером по экспорту, но иностранные компании, включая американские, все еще играют важную роль, особенно в поставках высокотехнологичного оборудования и промышленных компонентов.

Компании , полностью или частично принадлежащие иностранным инвесторам, формируют около 30% стоимости внешней торговли Китая, используя импортные составляющие для производства товаров как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Напомним:

Китайские компании пытаются избежать пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, путем занижения стоимости товаров, которые отправляют в США: они пользуются схемой, которую американским службам сложно контролировать.