Алгоритм TikTok после продажи будет контролировать американская компания

Компания Oracle будет контролировать и обеспечивать безопасность американской версии алгоритма TikTok в рамках соглашения, организованного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Financial Times.

17 сентября стало известно, что американские операции TikTok планирует выкупить консорциум, в который войдут Oracle Corp., венчурный фонд Andreessen Horowitz и инвесткомпания Silver Lake Management LLC.

Представители Белого дома заявили в понедельник, что соглашение о контроле за алгоритмами будет гарантировать, что американские покупатели сохранят контроль над программным обеспечением рекомендаций приложения после того, как китайский владелец ByteDance отделит американское подразделение TikTok.

Новые американские владельцы будут арендовать копию алгоритма у ByteDance, которая затем будет переработана американским подразделением.

Oracle будет гарантировать, что приложение не будет доступно из Китая. Дальнейшие технические детали относительно того, как это будет достигнуто, не объявлялись.

"Oracle будет работать в партнерстве с правительством США, чтобы обеспечить безопасность и защиту данных на всей платформе TikTok - от просмотра исходного кода до переобучения алгоритма, разработки и внедрения приложений", - заявил представитель Белого дома.

Выступая после того, как на прошлой неделе в Мадриде переговорщики из США и Китая достигли соглашения по TikTok, высокопоставленный китайский регулятор заявил, что американская компания будет использовать алгоритм ByteDance.

Он сказал, что обе стороны договорились о рамках, которые включают "лицензирование алгоритма и других прав интеллектуальной собственности".

В то же время представитель Белого дома заявил, что соглашение передаст алгоритм TikTok под контроль американского совместного предприятия. Он отметил, что предприятие переобучит алгоритм, используя американские данные, которые не будут распространяться за пределами США.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке запрета популярного приложения для размещения коротких видео TikTok до декабря 2025 года.