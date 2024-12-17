Ирландия оштрафовала Meta на 251 миллион евро за утечку данных из Facebook

. Комиссия защиты данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Meta на 251 млн евро за несоблюдение Регламента ЕС о конфиденциальности данных.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на заявление ирландского регулятора.

Штраф был выписан за нарушение безопасности соцсети Facebook, которое коснулось около трех миллионов аккаунтов в Европейской экономической зоне.

Причиной взлома стала ошибка в архитектуре Facebook, которая позволяла неавторизованным лицам с помощью скриптов эксплуатировать уязвимость в коде Facebook и просматривать закрытые профили пользователей.

Компания Meta обнаружила проблему безопасности в сентябре 2018 года, устранила уязвимость и проинформировала правоохранительные органы.

Однако, по данным DPC, Meta не задокументировала нарушения в полном объеме и не предоставила полную информацию регуляторам. Это означало, что Meta нарушила Регламент ЕС, за что ей был выписан штраф в размере €11 млн.

Основная часть штрафа - 240 млн евро - касается характера самой утечки персональных данных, которая является "неспособностью включить требования по защите данных в проект нарушенной системы".