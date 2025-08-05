Hugo Boss поднимет цены из-за пошлин Трампа: акции отреагировали

Hugo Boss поднимет цены по всему миру с весны 2026 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Немецкий модный дом Hugo Boss AG анонсировал глобальное повышение цен с коллекции весна 2026 года. Как пояснил финансовый директор компании Ив Мюллер, частично это связано с повышением пошлин в США.

Цены вырастут умеренно, Китай не попадет под изменения из-за низкого спроса.

Решение следует за аналогичными шагами таких брендов, как Hermès, Adidas и Nike. Доля США в продажах Hugo Boss составляет около 15%. Половину товаров для американского рынка компания поставляет из Европы, в том числе Турции, которая попала под 15% тариф.

Акции Hugo Boss выросли на 0,4% после публикации квартального отчета с лучшими, чем ожидалось, результатами.