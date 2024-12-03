Харьковский велозавод признали банкротом

Хозяйственный суд Харьковской области 25 ноября признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ЧАО "Харьковский велосипедный завод".

Об этом сообщается в судебном реестре , передает LIGA.net.

Основанием для банкротства стало заявление физического лица-предпринимателя Елены Хоменко, которому предприятие задолжало почти 800 000 грн. Общая сумма долга завода перед всеми кредиторами составляет 41,8 млн. грн.

В процессе процедуры распоряжения имуществом было установлено, что юридическое лицо не имеет никаких активов. Суд также отмечает отсутствие дебиторской задолженности у компании, которая могла бы составлять активы предприятия, что делает невозможным удовлетворение требований кредиторов. ЧАО "Харьковский велосипедный завод" на ликвидацию.

Харьковский велосипедный завод был создан в ноябре 1923 года на базе эвакуированной из Риги во время Первой мировой войны и национализированной велосипедной фабрики Лейтнера.

В 1926 году предприятие начало производить модель велосипеда "Украина".

Нынешняя компания ХВЗ была основана в 1993 году путем реорганизации арендного предприятия "Харьковский велосипедный завод им. Г.И. Петровского".

В последнее время производство велосипедов происходило по давальческой схеме, поставщиком давальческого сырья была частная промышленно-торговая фирма "ЮСI".