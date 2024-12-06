Европейские предприятия готовятся к новому шоку из-за высоких цен на газ этой зимой

Европейские промышленные предприятия, которые уже сталкиваются с трудностями, готовятся к новому шоку из-за высоких цен на газ этой зимой.

Об этом пишет агентство Reuters.

Это беспокойство вызвано исчерпанием запасов в холодную погоду, усилением конкуренции с Азией за сжиженный природный газ (СПГ) и риском уменьшения поставок из России.

После энергетического кризиса 2022 года, когда цены на газ достигли почти 350 евро за мегаватт-час (МВт-ч), десятки компаний по всей Европе закрыли заводы, сократили производство и уменьшили количество рабочих мест. Высокие цены на газ подорвали их конкурентоспособность.

Сейчас многие предприятия поддерживают низкий уровень потребления газа и ограничивают производственную активность, что негативно влияет на и без того медленный экономический рост Европы. Спрос на газ в ЕС на 17% ниже среднего уровня за пять лет до пандемии.

Тем временем, цены на газ в Европе достигли самого высокого уровня за последний год, и аналитики прогнозируют дальнейший рост. "Нас беспокоит, что мы снижаем бдительность из-за того, что цены на энергоносители сейчас ниже, чем в 2022 году," - сказал Свеин Торе Холсетер, генеральный директор компании по производству удобрений Yara

"Стоит помнить, что цены все еще значительно выше, чем в таких ключевых регионах, как США, Ближний Восток или Россия."

Дополнительную нервозность вызвала перспектива окончания соглашения по транзиту российского газа через Украину в конце года, что побудило покупателей к активному заключению сделок.

Франсиско Бланч, руководитель отдела исследований товаров и деривативов в Bank of America, прогнозирует, что цены на газ в ЕС могут вырасти до 70 евро/МВт-ч в следующем году, по сравнению с примерно 50 евро/МВт-ч сейчас.

Для сравнения, средняя цена на газ в ЕС за пять лет до пандемии составляла 17,58 евро/МВт-ч, согласно данным LSEG.

Средняя цена на газ в ЕС за пять лет до пандемии составляла 17,58 евро/МВт-ч, согласно данным LSEG.

Запасы газа в ЕС заполнены на 85%, что на 10 процентных пунктов ниже, чем год назад, сообщает Gas Infrastructure Europe.

Это делает текущую зиму более сложной, отметила Барбара Ламбрехт, аналитик Commerzbank. Холодные периоды могут быстрее уменьшить уровень запасов по сравнению с двумя предыдущими относительно теплыми зимами.