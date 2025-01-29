Европейские акции достигли исторического максимума

Европейские акции поднялись до рекордно высокого уровня в начале года, поскольку сильные результаты голландского производителя оборудования для производства микросхем ASML привели к тому, что его акции взлетели почти на 11%, а более широкий технологический сектор - на 4,5%.

Об этом сообщает Reuters.

Мировые рынки неожиданно выглядели спокойнее 29 января, когда недельные американские горки на фондовых рынках превратились в выжидательную позицию в преддверии первого в этом году заседания Федерального резерва и результатов Microsoft, Meta и Tesla.

Ожидается, что ФРС завершит серию снижения ставок, которая длилась три заседания, и останется в режиме ожидания, но инвесторы будут стремиться получить представление о том, что они думают о первых девяти днях нового президента США Дональда Трампа, которые были насыщены событиями на посту главы государства.

Части Азии, которые не праздновали Новый год по лунному календарю, также выросли в течение ночи, как и Уолл-стрит до этого.

Напомним:

Акции нидерландского холдинга ASML, который производит оборудование для изготовления микросхем, рекордно обвалились на бирже потеряв 16% стоимости.

Европейские акции упали в пятницу, поскольку трейдеры сосредоточились на экономических данных, чтобы получить подсказки относительно движения процентных ставок и потенциальных изменений в политике США при президентстве Дональда Трампа.