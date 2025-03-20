Деловая активность бизнеса в РФ упала до минимума 2 года: продажи снижаются

В феврале индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (RSBI) в России упал до 51,7 пункта - это самый низкий показатель с начала 2023 года.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Особенно остро бизнес столкнулся со снижением продаж. Соответствующий показатель упал до 44 пунктов - двухлетнего минимума. Почти половина (47%) предприятий сообщили о сокращении выручки, тогда как в январе их было 38%.

Больше всего пострадали малый бизнес и торговые компании, где более 50% опрошенных зафиксировали падение доходов.

Банки также стали менее охотно кредитовать предпринимателей. Спрос на финансирование в малом бизнесе снизился до рекордных 27%, а одобряют кредиты лишь 20% заявителей. Центробанк объясняет это высокими ставками и сокращением льготного кредитования.

Напомним:

Российская авиакомпания "Космос", принадлежащая Министерству обороны РФ, приостановила действие сертификата эксплуатанта и может обанкротиться.

В России с начала года на треть сократились объемы автомобильных грузоперевозок.