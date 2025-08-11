В Украине заработал закон о контроле промышленного загрязнения: что предусматривает

В Украине с 8 августа заработал закон Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", который имплементирует положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Закон предусматривает новую разрешительную процедуру. Благодаря этому произойдет переход на лучшие доступные технологии и методы управления, а также модернизацию промышленных установок в рамках евростандартов.

Также предусмотрена дерегуляция и интегрированный подход к контролю промышленного загрязнения: вместо трех разрешений (на спецводопользование, выбросы в атмосферный воздух и управление отходами) будет выдаваться одно интегрированное разрешение.

Кроме того, будет введен высший уровень цифровизации для того, чтобы все разрешительные процедуры можно было пройти онлайн (через Единый госреестр интегрированных экологических разрешений).

Правительство также создало ИТ-систему для выдачи ИСД (интегрированных экологических разрешений), которая будет запущена на Единой экологической платформе "ЭкоСистема".

Законом предусмотрено, что новые установки, которые еще не введены в эксплуатацию и не имеют разрешительных документов, будут начинать работу исключительно по новым правилам.

Для всех имеющихся установок предусмотрен переходный период, поэтому выданные ранее разрешения на выбросы, спецводопользование и обращение с отходами утратят силу с момента получения интегрированного разрешения, но не позднее чем через четыре года со дня вступления закона в силу.

В течение определенного четырехлетнего переходного периода операторы установок, осуществляющих виды деятельности, указанные в приложении к этому закону, имеют право до момента получения ИДД продолжать оформлять отдельные разрешения в порядке, установленном действующим законодательством на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, на спецводопользование, а также на осуществление операций по обработке отходов.