Украинская компания построит в Румынии скоростную дорогу за 460 миллионов евро
Украинская компания "Автомагистраль-Юг" в партнерстве с румынской Precon Transilvania заключили контракт с государственной компанией CNAIR на строительство первого участка автомагистрали "Арад - Орадя" в Румынии.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Стоимость контракта - 460 млн евро.
Контракт подписали в Бухаресте. Он предусматривает строительство первого участка дороги длиной 33,7 км в рамках стратегического европейского коридора Via Carpathia, который соединит Балтийское, Черное и Средиземное моря.
На первом участке дороги предусмотрено строительство 32 мостов, развязок и путепроводов, среди которых 727-метровый путепровод над железной дорогой, а также два паркинга для зарядки электромобилей.
Срок выполнения работ - 24 месяца.
Гендиректор "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев отметил, что подписание контракта - историческое событие, поскольку украинская компания впервые участвует в масштабном проекте строительства новой инфраструктуры в странах ЕС.
Напомним:
Хозяйственный суд Одесской области прекратил правоотношения между управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета и ООО "Автомагистраль-Юг", которые подписали договор о реконструкции путепровода в Одессе за 1,61 млрд грн после полномасштабного вторжения России в Украину.