Британское строительство переживает худший месяц за 5 лет

В июле строительная активность в Великобритании сократилась быстрее всего за последние пять лет.

Об этом пишет The Guardian.

Главной причиной стал резкий спад в жилищном строительстве, что ставит под угрозу достижение целей правительства по возведению 1,5 млн новых домов к 2029 году.

Индекс деловой активности (PMI) в секторе строительства упал до 44,3, по сравнению с 48,8 в июне. Значение ниже 50 свидетельствует о сокращении.

"Все три подсектора - жилищное, коммерческое строительство и инженерная инфраструктура - показали снижение", - сообщает S&P Global. Самым большим фактором стала "новая волна падения в жилищном строительстве".

Строительные компании указывают на задержки на строительных площадках, слабый спрос и снижение доверия клиентов.

"Отрасль получила новый удар. Падает не только жилищное строительство, но и инженерные проекты.", - заявил экономист S&P Global Market Intelligence Джо Хейс.

По его словам, компании сокращают закупки материалов и персонал, готовясь к сложным временам, даже несмотря на небольшой рост уверенности по сравнению с июнем.

Напомним:

В первой половине 2025 года британское автомобильное производство достигло самого низкого уровня за 72 года, не считая пандемии.