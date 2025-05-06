Бизнес братьев Добкиных подозревают в пособничестве России

Следственное управление Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) подозревает должностных лиц ряда предприятий, владельцами которых являются братья Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса, санкция - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет).

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева от 24 марта 2025 года о предоставлении доступа к вещам и документам, текст которого есть в распоряжении ЭП.

Обосновывая необходимость предоставления доступа старший следователь Александр Майборода указывает на установление фактов того, что должностные лица ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", АО "Владимир-Волынская торговая компания", ООО "Луцкая аграрная компания" и АО "Владимир-Волынская аграрная компания" "совершают действия, направленные на поддержку и финансирование деятельности военных формирований страны-агрессора".

В качестве доказательств этого приводятся показания свидетеля от 13 сентября 2024 года, который сообщил, что представители первых трех упомянутых выше компаний в течение 2019-2021 годов большую часть изготовленной продукции из птицы, с целью сверхприбылей, поставляли для реализации за наличные на временно оккупированных территориях Луганской области.

Кроме того, "по результатам негласных следственных действий установлены факты экспорта продукции из птицы ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" в Турцию и Узбекистан с целью дальнейшего реэкспорта товаров в РФ, а также установлены факты передачи значительных сумм наличных средств, полученных вероятно неправомерным путем, в частности в результате поставки продукции на временно оккупированные территории Луганской области и РФ".

"В ходе досудебного расследования установлено, что вышеупомянутыми компаниями, которые подконтрольны Добкиным Дмитрию и Михаилу, а также физическим лицам, которые имеют (с ними) родственные связи, совершается ряд финансовых операций (с ценными бумагами), которые имеют характеристики скоординированных и спланированных действий, целью которых является аккумуляция и дальнейшая конвертация наличных средств, которые затем обналичиваются, для финансирования деятельности военных формирований страны-агрессора", - говорится в постановлении.

Отдельный эпизод этого же уголовного производства - обвинение в том, что руководство ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", другие должностные лица торговой группы "Эпикур" при содействии должностных лиц Владимир-Волынского городского совета в течение 2021-2024 годов без надлежащего оформления разрешительных документов использовали арендованные коммунальные земли площадью 11 гектаров в качестве отстойников (поля фильтрации) для биомассы промышленных отходов.

Подозреваемым по конкретно этим обвинениям инкриминируется ч. 1 ст. 239 УКУ (Загрязнение или порча земель) и ч. 2 ст. 239-1 УКУ (Незаконное завладение почвенным покровом земель).

У братьев Добкиных с 2022 года конфликт с Алексом Коваленко. Последний обвинил Михаила и Дмитрия в незаконном лишении его контроля над долей в "Владимир-Волынской птицефабрике" и противоправном использовании бренда "Эпикур".

В конце 2022 года владелец "Владимир-Волынская птицефабрика" Дмитрий Добкин рассказал изданию Forbes, что в 2021 году 96% изготовленной продукции реализовывалось на внутреннем рынке и 4% шло на экспорт.

Братья Добкины были народными депутатами Верховной Рады 8-го созыва в составе "Оппозиционного блока" (до этого - "Партия регионов"). После начала большой войны Михаил Добкин стал диаконом УПЦ МП.