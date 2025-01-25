Банки готовятся продать до $3 миллиардов кредитов Х - Reuters
Банки на Уолл-стрит готовятся продать до 3 млрд долл кредитов X (бывший Twitter), Илона Маска.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Банкиры Morgan Stanley связались с инвесторами в преддверии запланированной на следующую неделю продажи, сообщили источники.
Банки рассчитывают получить от 90 до 95 центов за доллар, сообщает Wall Street Journal, которая первой сообщила о подготовке к продаже. Маск опроверг сообщение Journal как "ложное", написав на X, что газета "врет".
WSJ процитировала январское электронное письмо сотрудникам X, в котором Маск сказал, что финансы остаются проблематичными, но указал на растущую силу и влияние компании.
В своем посте в X Маск заявил, что он "не посылал такого письма".
Morgan Stanley и другие банки, такие как Bank of Americа, и Barclays, одолжили Маску деньги для завершения выкупа X, тогда еще известной как Twitter, за 44 миллиарда долларов в 2022 году.
Обычно банки продают такие кредиты инвесторам вскоре после заключения сделки, но в случае с X кредиторы столкнулись с трудностями при разгрузке долга.
Масштабные изменения, которые Маск внес в платформу, включая увольнение многих людей, работавших над модерацией контента, и один из его постов на X, отпугнули рекламодателей и ударили по доходам.