"Укренерго" збільшило обсяги відключень світла через масовану атаку на енергетику

У пʼятницю, 13 грудня, Росія знову проводить масовий ракетний удар по Україні, зокрема під прицілом – енергетичні обʼєкти.

Про це повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", – написав Галущенко.

В "Укренерго" додали, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

Як повідомив генеральний директор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко "Укренерго" розпорядилася відключати три з шести черг споживачів через ракетну атаку РФ.

Як наслідок, на Тернопільщині 50% споживачів знеструмлено, згідно з повідомленням ОВА.