Міжнародні стандарти та власний моніторинг: як Huawei перевіряє безпеку телеком-обладнання

Збереження стійкості телекомунікаційних мереж і захист критичної інфраструктури від кіберзагроз стали темами третьої конференції української спільноти мережевих операторів NOGUA 3, яка відбулася у Львові 12–15 листопада. Захід зібрав інженерів, керівників міжнародних та українських технологічних компаній, представників Мінцифри, Держспецзв'язку й інших державних установ і регуляторів у сфері телекому та кібербезпеки для обговорення викликів, з якими стикається український телеком в умовах повномасштабної війни та ракетних ударів по енергетиці.

Віцепрезидент з розвитку бізнес-середовища Huawei Finland Ніклас Маннфолк основну увагу у своїй доповіді зосередив на формуванні довіри до телекомунікаційного обладнання через прозорість, незалежні перевірки та дотримання міжнародних технічних стандартів. Він підкреслив, що в умовах воєнного стану зв'язок є критичним елементом виживання країни, тому будь-який постачальник технологічних рішень має доводити безпеку своєї продукції реальними фактами, а не деклараціями.

"Ви зберегли зв'язок в Україні під обстрілами. Будь-який постачальник, який бере участь у цих зусиллях, має заслужити довіру доказами. Самих тверджень недостатньо, адже регулятори й оператори очікують доказів, аудитів і можливості вибору", – підкреслив Ніклас Маннфолк.

Представник компанії розповів про досвід роботи на європейському ринку, який має високі вимоги до кібербезпеки. Зокрема, у Фінляндії національний регулятор Traficom протягом останніх років тричі проводив оцінку ризиків мереж 5G. За результатами цих перевірок регулятор не виявив підстав для вилучення обладнання постачальника, підтвердивши його відповідність безпековим нормам. При цьому на тлі дискусій у Євросоюзі щодо обов'язкового обмеження певних вендорів керівники 17 провідних європейських телеком-операторів уже попередили про можливі збитки для галузі розміром 40 млрд євро в разі запровадження суворих заборон.

Ніклас Маннфолк зазначив, що оцінка постачальників має спиратися на прозорі критерії та незалежний контроль, який охоплює весь життєвий цикл обладнання: від розробки проєкту до виведення з експлуатації. Ключові продукти компанії регулярно проходять перевірки за міжнародними стандартами Common Criteria та GSMA NESAS, а підсумки цих аудитів публікуються у відкритому доступі. Водночас експерт зауважив, що самі по собі сертифікати не розв'язують усіх завдань безпеки, тому операторам важливо проводити власний моніторинг і тестування конфігурацій у своїх власних лабораторіях.

"Ми повністю дотримуємося кожного правила та законодавчого акта. Ми просимо оцінювати постачальників на основі доказів і технічних стандартів, а не країни походження. Наш підхід передбачає прозорість, яку можна перевірити", – зазначив віцепрезидент з розвитку бізнес-середовища Huawei Finland.

Віцепрезидент з розвитку бізнес-середовища Huawei Finland Ніклас Маннфолк

Особливу увагу під час виступу він приділив питанню забезпечення стійкості мереж в умовах регулярних знеструмлень та атак на енергосистему. Сучасні телеком-рішення дозволяють заздалегідь виявляти елементи, які можуть вийти з ладу, адаптувати роботу базових станцій для оптимізації витрат акумуляторів та автоматично спрямовувати ремонтні бригади на найкритичніші об'єкти.

Також спікер наголосив на важливості розвитку мультивендорної екосистеми. Використання відкритих стандартів і забезпечення сумісності обладнання різних виробників дозволяє операторам гнучко управляти ризиками й уникати залежності від одного постачальника.