Єврокомісія розробляє план повного припинення імпорту російського газу

Єврокомісія розробляє план виведення всього російського викопного палива з ринку Євросоюзу, але, попри зусилля ЄС, постачання газу до Європи тривають, і Брюссель хоче покласти цьому край.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, пише enkorr з посиланням на Interfax.

"Щодо плану або дорожньої карти щодо повної відмови Європейського Союзу від російського викопного палива, це триває. Це було оголошено як те, що Енергетична комісія представить у перші 100 днів (свого мандату), так що у нас ще є кілька днів до цього терміну", — сказала Ітконен на прес-брифінгу в Брюсселі 20 січня.

ЄС уже вжив значних заходів, "щоб позбутися будь-якого російського викопного палива", і "загалом ми значно скоротили імпорт російського газу", додала вона.

"Ми скоротили весь російський імпорт вугілля, більшу частину російського імпорту нафти й понад дві третини російського газу", — зазначила Ітконен.

"Попри ці значні результати, російський газ усе ще присутній на ринку ЄС. І це те, чого ми не хотіли б бачити, і це, звичайно, одне з питань, які будуть розглянуті в цій дорожній карті, яка буде представлена найближчими тижнями", — додала вона.

Нагадаємо:

У 2025 році Європа купує російський газ у безпрецедентних обсягах, витрачаючи мільярди доларів, які Кремль використовує для фінансування своєї війни в Україні, всього через кілька тижнів після закінчення основної транзитної угоди, що породила надії на те, що ЄС може позбутися залежності від Москви.